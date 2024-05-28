خادم الحرمين الشريفين يعزي حاكم عام دولة بابوا غينيا الجديدة المستقلة في ضحايا الانزلاق الترابي الذي وقع في قرية إنغا

المناطق_واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة لفخامة السير بوب دادي، حاكم عام دولة بابوا غينيا الجديدة المستقلة، في ضحايا الانزلاق الترابي الذي وقع في قرية إنغا.

وقال الملك المفدّى “علمنا بنبأ الانزلاق الترابي الذي وقع في قرية إنغا وسط دولة بابوا غينيا الجديدة المستقلة، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات ومفقودين، وإننا إذ نشارك فخامتكم هذا المصاب، لنبعث لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين عودة المفقودين سالمين، وللمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا أي مكروه”