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خادم الحرمين مهنئًا بعيد الفطر: أعاده الله علينا وأمتنا العربية والإسلامية والعالم بخير وسلام

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 21 أبريل 2023 - 8:34 صباحًا
خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأمة العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك.

وقال خادم الحرمين عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أهنئكم بعيد الفطر، بعد أن بلغنا سبحانه وتعالى شهر رمضان المبارك، ومنَّ علينا بصيامه وقيامه، داعين المولى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال”.

وأضاف: “أعاد الله علينا هذا العيد وبلادنا وأمتنا العربية والإسلامية والعالم أجمع بخير وسلام.. وكل عام وأنتم بخير”.

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صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 21 أبريل 2023 - 8:34 صباحًا
صورة wafaa elshahat

wafaa elshahat

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