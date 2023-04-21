خادم الحرمين مهنئًا بعيد الفطر: أعاده الله علينا وأمتنا العربية والإسلامية والعالم بخير وسلام

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأمة العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك.

وقال خادم الحرمين عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أهنئكم بعيد الفطر، بعد أن بلغنا سبحانه وتعالى شهر رمضان المبارك، ومنَّ علينا بصيامه وقيامه، داعين المولى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال”.

وأضاف: “أعاد الله علينا هذا العيد وبلادنا وأمتنا العربية والإسلامية والعالم أجمع بخير وسلام.. وكل عام وأنتم بخير”.

أهنئكم بعيد الفطر، بعد أن بلغنا سبحانه وتعالى شهر رمضان المبارك، ومنَّ علينا بصيامه وقيامه، داعين المولى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.

أعاد الله علينا هذا العيد وبلادنا وأمتنا العربية والإسلامية والعالم أجمع بخير وسلام.

وكل عام وأنتم بخير. — سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) April 21, 2023

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