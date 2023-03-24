خادم الحرمين وولي العهد يتبرعان لـ “جود الإسكان” بـ 150 مليون ريال

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دشّن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم (الخميس)، حملة ” اكتتاب جود الإسكان الخيري” التي أطلقتها منصة “جود الإسكان”، بتبرعهما بمبلغ 150 مليون ريال.

وتبرّع خادم الحرمين الشريفين بـ 100 مليون ريال، فيما تبرّع ولي العهد بمبلغ 50 مليون ريال؛ وذلك في إطار حرص القيادة الرشيدة على دعم كافة الجهود والمُبادرات التي تستهدف توفير مساكن للأسر الأشد احتياجًا.

وقال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل: إن هذه المساهمة السخية غير المُستغربة من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد جاءت تدشينًا لحملة اكتتاب جود الإسكان الخيري، وتأكيدًا على دعمهما للمبادرات الإنسانية المُبتكرة، التي تتكامل فيها أدوار الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية.

يشار إلى أن حملة اكتتاب جود الإسكان تهدف لجمع مبلغ مليار ريال من خلال 100 مليون سهم لتأمين 3.5 ألف مسكن للأسر الأشد احتياجا، حيث جمعت حتى الآن 418 مليون ريال.