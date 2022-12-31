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خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس وزراء جمهورية الهند في وفاة والدته

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 31 ديسمبر 2022 - 4:26 صباحًا
خادم الحرمين الشريفين وولي العهد

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لدولة رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي في وفاة والدته.

وقال الملك المفدى: ” بلغنا نبأ وفاة والدتكم ، ونعرب لدولتكم ولأسرة الفقيدة عن أحر التعازي ، وأصدق المواساة ، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه “.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة لدولة رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي في وفاة والدته.

وقال سمو ولي العهد : ” تلقينا نبأ وفاة والدتكم ، ونعرب لدولتكم ولأسرة الفقيدة عن بالغ التعازي ، وصادق المواساة ، متمنين ألا تروا أي سوء ” .

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 31 ديسمبر 2022 - 4:26 صباحًا
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