خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس أذربيجان بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس إلهام حيدر علييف رئيس جمهورية أذربيجان، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية أذربيجان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس إلهام حيدر علييف رئيس جمهورية أذربيجان، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية أذربيجان الشقيق المزيد من التقدم والرقي.