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خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس وزراء ماليزيا لأدائه اليمين الدستورية

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 24 نوفمبر 2022 - 9:37 مساءً

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لدولة السيد أنور إبراهيم رئيس الوزراء في ماليزيا، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب ماليزيا الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لدولة السيد أنور إبراهيم رئيس الوزراء في ماليزيا، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية.

وعبّر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب ماليزيا الشقيق المزيد من التقدم والرقي.

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 24 نوفمبر 2022 - 9:37 مساءً
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