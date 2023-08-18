خارجية فلسطين تدين استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ضم الضفة الغربية

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أدانت دولة فلسطين ، قرار قوات الاحتلال الإسرائيلي، بتخصيص موازنات ضخمة، لتعميق وتوسيع الاستيطان، والبؤر العشوائية، في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان : إن الخطوات الاستيطانية تعد سياسة إسرائيلية رسمية تسابق الزمن، لسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية المحتلة، على طريق تسريع وتيرة الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس المحتلة .

وأضافت ، أن صدى هذه السياسة الاستعمارية التوسعية العنصرية، يعيشها الشعب الفلسطيني يومياً، كونها ترجمات عملية لقرارات حكومة الاحتلال، كما حصل من هدم مدرسة عين سامية الممولة من الاتحاد الأوروبي ، واعتداءات المستوطنين، واقتحامهم للقرى والبلدات الفلسطينية .

وأشارت الوزارة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تواصل اعتداءاتها المستمرة على القدس المحتلة ومواطنيها ومقدساتها، من أجل تقويض فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، مطالبة بتدخل دولي حقيقي وفاعل لوقف إجراءات الاحتلال الإسرائيلي .