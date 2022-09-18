خاصية جديدة في شاشة آيفون 14 برو .. تعرف عليها

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أعلنت شركة أبل الأمريكية، عن أن الميزة التي كانت متوفرة على Apple Watch منذ 2019، أصبحت الآن على هاتف آيفون الجديد، حيث يحتوي هاتف آيفون 14 برو وآيفون برو ماكس، على شاشة تعمل دائمًا، تعرض الساعة والأدوات المحددة على شاشة الجهاز، حتى عندما تكون مقفلة وليست قيد الاستخدام النشط نقلا عن موقع سيدتي نت

وتعتبر الشاشة التي تعمل دائمًا وتظل مضاءة بعد فترة المهلة الأولية هي تقنية كانت متوفرة على هواتف Android (خاصة أجهزة Samsung Galaxy) لسنوات، كما تشير شركة أبل التي تضيفها إلى طرازات iPhone 14 Pro إلى اعتماد محتمل لجميع أجهزة آيفون. وكشفت أبل النقاب عن آيفون 14 و14 Plus الجديد، وساعة Apple Watch Ultra وApple Watch 8 وAirPods Pro 2 فائقة الشحن، وكذلك أصبح iOS 16 متاحًا

عادةً، عند قفل جهاز آيفون الخاص بك، يتم إغلاق شاشة القفل وعليك إما الضغط على زر أو رفع هاتفك أو النقر على شاشتك لتنشيطها مرة أخرى، ومن خلال الشاشة التي تعمل دائمًا، لا يتم إيقاف تشغيل شاشة القفل، فهي تظل خافتة، بحيث يمكنك إلقاء نظرة سريعة على الوقت والأدوات والأنشطة الحية دون لمس هاتفك

على سبيل المثال، عندما تتلقى رسالة نصية، يكون لديك عمومًا بضع ثوانٍ فقط لإلقاء نظرة عليها قبل إيقاف تشغيل شاشة آيفون، لكن مع الشاشة التي تعمل دائمًا، لديك وقت غير محدود لعرض الرسالة

وعندما تقوم بقلب جهاز آيفون 14 برو أو برو ماكس، ووجهه لأسفل على سطح ما أو تضعه في جيبك، ستظلم الشاشة كوسيلة لتوفير عمر البطارية، حيث لن تحتاج إلى إلقاء نظرة سريعة على الشاشة عندما تكون في الجيب أو بالمقلوب على الطاولة

وقالت أبل إن الشاشة التي تعمل دائمًا يمكن أن تعمل بمعدل تحديث منخفض يصل إلى 1 هرتز (أي مرة واحدة في الثانية) مع وضع الطاقة المنخفضة الجديد، كما تستخدم معالجات مشتركة متعددة في شرائح iPhone 14 Pro وPro Max لتحديث الشاشة باستخدام الحد الأدنى من الطاقة

ولم تذكر الشركة العملاقة ما إذا كانت هذه الميزة اختيارية، ولكن من المحتمل أن تتمكن من إيقاف تشغيلها في إعداداتك، ويمكن لمستخدمي Apple Watch إيقاف تشغيل الشاشة التي تعمل دائمًا في إعداد العرض والسطوع، لذلك من المحتمل أن تقوم بإيقاف تشغيلها على iPhone 14 Pro و14 Pro Max، كما يمكنك تخصيص إعداد مشابه على هواتف Samsung أيضًا