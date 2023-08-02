خاضت عدة حروب ومؤهلة لعمليات نقل الجنود والمعدات العسكرية وعمليات الإجلاء.. هي مروحية CH-47 CHINOOK.. تعرف عليها

نشرت قناة “العربية” فيديوجراف، حول مروحية “ch-47-chinook”، التي خاضت الكثير من الحروب وأثبتت كفاءتها.

وذكرت أن المروحية دخلت الخدمة منذ أكثر من 60 عام، وما زالت تخدم في العمليات القتالية إلى اليوم، حيث إنها مروحية متعددة المهام، حيث خاضت أول حرب لها في فيتنام في عام 1965.

وبينت أن المروحية تتمتع بنظام إدارة قمرة قيادة رقمي متكامل، إضافة إلى قدرات عسكرية متنوعة جعلتها مؤهلة لعمليات متعددة مثل نقل الجنود والمعدات العسكرية والمساعدة في عمليات الإجلاء في الحروب.

وأفادت بأن المروحية تتميز بحجمها الكبير إضافة إلى وجود باب كبير يهبط منه الجنود والمعدات العسكرية الثقيلة.

وأوضحت أن المروحية تم تحديثها من خلال تزويدها بأحدث التقنيات الرقمية والعسكرية، بالإضافة إلى نظام دفع محسن، ويجري العمل الآن على تحديث المحرك الخاص بها.