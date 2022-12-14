خالد أبو غانم: وجود بيتي داخل صفوف النصر عالة على الفريق.. فيديو

قال الإعلامي الرياضي، خالد أبو غانم، إن وجود بيتي مارتينيز داخل صفوف النصر يعد “عالة” على الفريق ويمثل عبء كبير على العالمي وهناك صعوبة في التخلص منه.

وأضاف خالد أبو غانم، خلال لقائه بقناة “24 الإخبارية”، أن النصر حاول العديد من المرات لتخلص من بيتي مارتينيز أو خروجه على سبيل الإعارة.

وتابع: أن يجب التخلص من بيتي من النصر، ولكن عقده كبير للغاية ويجب على الإدارة أن تقنن الموضوع والتخلص منه، موضحًا أنه لا يمكن مقارنة موضوع بيتي بالنصر مع بيريرا مع الهلال.