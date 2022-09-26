خالد البكر: الرياض على رأس قائمة المدن بالمملكة لدخول ضمن الأفضل عالميا

قال خالد البكر، الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة، إن مدينة الرياض هي الأقرب في تصنيقها في العالم خلال السنوات الأخيرة.

الرياض مرشحة للدخول ضمن أفضل 100اقتصاد في العالم

وأضاف البكر في حديثه في مؤتمر المدن الجديدة، إن معظم الدول العظمى قائمة عواصمها على اقتصاد قوي مثل “باريس، لندن” لذا يجب أن تكون العاصمة الرياض تتواجد في قائمة المدن الأفضل في الناحية الاقتصادية.

وتابع: أن جهود سمو ولي العهد كبيرة من أجل مساعدة الرياض في دخول التنصيف، وتعد الرياض من أوائل القائمة التي ستخدخل قائمة أفضل 100 اقتصاد عالمي.

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