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خالد البلطان يعلن رحيله عن رئاسة الشباب نهاية الموسم

صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 26 مايو 2023 - 1:21 صباحًا

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أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، خالد البلطان، عن نيته بشكل مؤكد ترك منصب رئيس نادي الشباب في نهاية الموسم الجاري.

وقال البلطان خلال برنامج “ملعب SBC” مساء الخميس: “سبق وأعلنت منذ 4 أشهر أن هذه الفترة ستكون الأخيرة لي في رئاسة الشباب.. سأغادر وأترك المجال لمن يريد رئاسة الشباب، لذلك هذا الموسم الأخير لي”.

 

وأوضح: “لم استقيل من رئاسة النادي، وكل ما أشيع في الصحف غير صحيح، و استغرب مثل هذه الأخبار”، مشيرا: “ابتعادي عن الشباب في الوقت الحالي ظاهرة صحية.. ولا يوجد مرشح خاص لرئاسة الشباب من خالد البلطان”.

وأضاف: “لا يوجد شرط يمنعني من ترشيح نفسي لرئاسة الشباب.. والوزارة تواصلت معي من أجل الترشح ولكنني لا أرغب في الاستمرار.. الشبابيون سيختارون الأنسب لرئاسة ناديهم، ولن يسمحون للعابثين بالاقتراب”.

 

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صورة asmaa asmaa أرسل بريدا إلكترونيا 26 مايو 2023 - 1:21 صباحًا
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