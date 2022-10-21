خالد النمر: تناول وجبة واحدة يوميًًا من أسباب الإصابة بارتفاع الضغط

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قال استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، إن الاقتصار على تناول وجبة واحدة يوميًا من أسباب الإصابة بارتفاع الضغط، ناصحًا بتناول وجبات متعددة قليلة الكمية.
وأوضح استشاري القلب، عبر تويتر، أنه كلما زاد عدد الوجبات اليومية (صغيرة الكمية) قَلّ متوسط الضغط، بغض النظر عن العوامل الأخرى المؤثرة في تلك العلاقة.
كان الدكتور النمر قال في وقت سابق إن مريض الضغط إذا نسى تناول حبة الدواء وتذكرها في نفس اليوم، فعليه تناولها، أما إذا تذكر ذلك في اليوم التالي، فلا يضاعف الجرعة، وإنما يأخذ الجرعة المعتادة في وقت أبكر.
وأضاف أنه للحماية من الضغط يجب اتباع التالي: تقليل الملح، الحفاظ على وزن مناسب، الحفاظ على قسط كافٍ من النوم، تناول الفواكه، ممارسة الرياضة، الابتعاد عن كل ما يسبب التوتر والضغط النفسي.