خالد النمر: تناول وجبة واحدة يوميًًا من أسباب الإصابة بارتفاع الضغط

كان الدكتور النمر قال في وقت سابق إن مريض الضغط إذا نسى تناول حبة الدواء وتذكرها في نفس اليوم، فعليه تناولها، أما إذا تذكر ذلك في اليوم التالي، فلا يضاعف الجرعة، وإنما يأخذ الجرعة المعتادة في وقت أبكر.