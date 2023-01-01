خالد النمر يحذر من تشغيل الدفاية أثناء النوم

حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، من خطورة تشغيل الدفاية في الأوقات الحالية ثم الذهاب للنوم، نظرا لما تحدث من كوارث قد تنهى حياة الأشحاص.

ونشر خالد النمر على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي بـ”تويتر”، قائلًا: تحذير لاتترك الدفاية شغالة وأنت نائم لسلامتك خوفاً من الحريق،التماس كهربائي..الخ”.

وفي سياق منفصل، قكشف الدكتور خالد النمر، أن النفسية تلعب دورا مهما في بعض الأمراض التي تصيب الأشخاص، كما يجب على كبار السن تجنب أي العوامل التي تؤثر على النفسية.

وتابع: “النفسية” تلعب دورا في الإصابة بأمراض السكر والضغط والكلسترول وامراض القلب، لذلك اهتموا بصحة مرضى القلب وكبار السن النفسية والجسدية معاً.