خالد بووشل يحدد موعد انتهاء تطوير طريق الملك عبدالعزيز في الأحساء

قالت خالد بووشل، متحدث أمانة الأحساء، إن هناك العديد من الإصلاحات التي نقوم بها في منطقة الأحساء التي تساعد على تحسين البنية التحية بالمنطقة.

النسبة المنفذة في طريق الملك عبدالعزيز الإحساء

وأضاف خالد بووشل، في تصريحات له ببرنامج “اليوم” أن نسبة الإنجاز تحسين طريق الملك عبدالعزيز في الأحساء وصلت لـ 84%، كما انه خلال الشهر الحالي سيكون الانتهاء من أعمال الرصف.

وتابع: وضع العلامات واللوحات المرورية للحفاظ على سلامة الحياة على الطريق، بالإضافة إلى وجود متسع للمراة وذوي الإعاقة والدراجات الهوائية.

وأوضح متحدث منطقة الأحساء، أنه يتم العمل على حاليا على تشجير الشوراع بنظم حضارية تتماشى مع الحياة في المنطقة.

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