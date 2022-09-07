خبراء تغذية ينصحون باستخدام الزيوت النباتية في الطهي

المناطق_متابعات

تحتوي الزيوت النباتية على كمية قليلة من الدهون المشبعة، وهي مفيدة لصحة القلب لذلك يشجع خبراء التغذية على استخدامها في الطهي.وينصح خبراء التغذية بتجنب تناول الأطعمة المقلية بهدف حماية القلب ومكافحة زيادة الوزن، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون أن الضرر لا يكمن في الأطعمة نفسها بل في الزيوت والدهون التي تُقلى بها، فغالبا ما يقلى الطعام بزيوت غنية بالدهون المشبعة التي يرتبط استخدامها بارتفاع ضغط الدم والسمنة.

ويشدد خبراء التغذية على استخدام الزيوت النباتية في الطهي ومن أشهرها زيت الزيتون وأكثرها فوائد غذائية، فهو يخفض مستوى الكوليسترول في الدم ويقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وتحتوي ملعقة منه على 135 سعرة حرارية.

ويمنع زيت دوار الشمس تصلب الشرايين وينشط الدورة الدموية ويحتوي على فيتامينات ومعادن كالمغنازيوم والحديد، وتحتوي ملعقة منه على 120 سعرة حرارية.أما زيت الكانولا فتقل فيه نسبة الدهون المشبعة كما أنه غني بالأوميجا3 وتناوله يقلل من الإصابة بأمراض القلب والأعصاب، وملعقة منه تحتوي على 125 سعرة حرارية.

كذلك زيت الجوز يعزز صحة الدماغ ويقلل من علامات الشيخوخة وتحتوي ملعقة منه على 140 سعرة.أما زيت الصويا فيحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية لصحة الإنسان، كما أنه يقي من الإصابة بسرطان البروستات، وملعقة منه تحتوي على 120 سعرة حرارية.

ويشدد خبراء التغذية على تجنب استخدام زيت جوز الهند وزيت النخيل لاحتوائهما على كمية كبيرة من الدهون، كما يجب التقليل من كمية الزيت المستخدمة وتجنب تحمير الطعام، واستخدام الزيت مرة واحدة، فالزيوت تفقد عناصرها الغذائية أثناء القلي