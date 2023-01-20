خبراء يطالبون بتقييد تدخل منصات السوشيال ميديا في حياة الأطفال

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تحصل منصات التواصل الاجتماعي على ملايين المعلومات من مستخدميها، وفي ظل هذا الزخم، طالب خبراء الأمن المعلوماتي بتوفير إطار عمل قانوني، لتعزيز حماية الأطفال من زيادة تدخل منصات التواصل الاجتماعي في حياتهم الشخصية والحفاظ على حقوقهم.

حماية إضافية لخصوصية الأطفال

ويرى الخبراء أن شركات التقنية تتذرع بحرصها على أن عمر الأشخاص لا يقل عن ثلاثة عشر عاما، وأن لديها حماية إضافية للخصوصية لأي مستخدم، حسب “سكاي نيوز عربية”.

وينصح الخبراء، الآباء الذين لا يفضلون مشاركة بيانات أبنائهم الصحيحة، بوضع تواريخ ميلاد وهمية، تمنع شركات التكنولوجيا من استغلال هذه المعلومات لأغراض بحثية أو تسويقية في المستقبل.

تحليل المعلومات واستخدامها

من جانبه، قال أيمن عيتاني، الخبير في تقنية وأمن المعلومات، إن “المنصات الاجتماعية تتوفر على معلومات من ذهب لكل المستخدمين.. هذه المعلومات تعمل على تحليلها لاستخدامها والبناء عليها”.

وأضاف: “للأهل دور كبير في توعية أطفالهم، من واجبنا أن نوضح لهم أن ليس كل ما يشاهدونه صحيح.. هذا الجزء الأول من الحماية”.

وتابع: “الجزء الثاني من الحماية هو أن نحميهم من المنصات ومن الإعلانات التي تعرض عليهم ولا تناسبهم ولا تناسب أعمارهم”.