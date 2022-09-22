خبر غير سار لمستخدمي هواتف آيفون في مصر

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أكدت شركة أبل الأمريكية أنها سترفع أسعار تطبيقاتها في “أبل ستور” في جميع أنحاء أوروبا وبعض الدول الأخرى، منها مصر، الشهر المقبل وذلك على وقع تراجع العملات مقابل الدولار الأمريكي، حسبما أعلنت الشركة في مدونة للمطورين.

وستؤثر الزيادات في الأسعار على عمليات الشراء داخل متجر App Store والتطبيقات العادية بدءًا من 5 أكتوبر.

ووفقا لوكالة بلومبرج، ستتأثر بذلك القرار جميع البلدان التي تستخدم اليورو إضافة إلى السويد وكوريا الجنوبية وتشيلي ومصر وماليزيا وباكستان وفيتنام واليابان. وستشهد جميع أسواق اليورو، تحرك سعر التطبيق الأساسي من 0.99 يورو إلى 1.19 يورو في الشهر المقبل، بزيادة قدرها 20%.

وفي اليابان ستبلغ الزيادة أكثر من 30%، وسط انخفاض الين إلى أدنى مستوى جديد في 24 عامًا مقابل الدولار الأمريكي.

ولم توضح آبل بالتفصيل سبب ارتفاع الأسعار، ولكن في ظل معاناة اليورو والين مقابل الدولار القوي، من الواضح أن القرار مدفوع بتقلبات العملة التي تأثرت بالتضخم وارتفاع تكاليف الطاقة.

وقالت وكالة رويترز إن أبل تعدل أسعار متجر التطبيقات بشكل دوري بتعديل الأسعار بسبب تقلبات أسعار العملات، وسبق أن خفضت بالفعل سعر التطبيق الأساسي من 1.09 يورو إلى 0.99 يورو في العام الماضي.