خبيرة التراث الوطني: التزين بالحناء عادة قديمة منذ زمن الرسول ﷺ والمصريين القدامى.. ولكن ليس هناك تاريخ محدد لبدايته

أكدت الدكتورة “دليل القحطاني” خبيرة التراث الوطني، أن التزين بالحناء هي عادة قديمة منذ زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، والمصريين القدماء.

وأضافت خلال حديثها في برنامج “ناس لوجيا”، عبر قناة “السعودية”، أن الحناء هي من أهم ما يميز المرأة السعودية عن غيرها، مشيرة إلى أنه ليس هناك تاريخ محدد لبداية استخدام الحناء في الزينة.

وأشارت إلى أن التراث السعودي، مليء بأدوات الزينة التي تتزين بها المرأة، موضحة أن الحناء جزء أصيل من هذا التراث.