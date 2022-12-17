خبيرة طب نفسي تقدم 5 نصائح للتمتع بنوم عميق وهادئ

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نصحت اختصاصية طب نفسي بريطانية باتباع 5 نصائح للتخلص من الأرق والتمتع بنوم هادئ وعميق، والسماح للدماغ بالراحة خلال جميع مراحل نومه، خاصة في أوقات الليل.

وقالت الدكتورة لولا تيلييفا، بحسب صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية، إن نمط الحياة والصحة والغذاء والعمر، جميعها عوامل تؤثر في النوم، مبينة أن النصائح الخمس تتمثل في:

تجنب الكافيين وعدم الأكل بوقت متأخر من الليل

وأوصت بتجنب تناول الكافيين لأن له عمرا يتراوح بين ثلاث إلى خمس ساعات وقد يبقى لفترة أطول بكثير مما يدركه معظم الناس، مشيرة إلى أهمية تجنبه بعد الساعة الثانية بعد الظهر، للحصول على نوم مريح، كما يجب تجنب تناول الطعام في وقت متأخر من الليل للسماح للهضم الكامل قبل النوم.

الحرص على وقت محدد للنوم والاستيقاظ

وفق خبيرة الطب النفسي، فإن الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم يساعد على غرس إيقاع نوم جيد ويوفر لأجسامنا روتينا لتثبيت ساعتنا البيولوجية الداخلية، وهو ما يساعد أدمغتنا في التعرف على الوقت المناسب للنوم، وتصفية الذهن من الضغوطات والنوم بشكل أسرع.

تجنب النظر إلى الشاشات قبل النوم

نصحت الدكتورة تيلييفا يغلق جميع الشاشات قبل حوالي 60 إلى 90 دقيقة من موعد النوم، لأن الضوء الأزرق المنبعث من شاشات الأجهزة الإلكترونية يتداخل مع ساعتنا البيولوجية وإيقاعاتنا اليومية التي تنظم النوم.

ممارسة تقنيات الاسترخاء

أشارت الطبيبة النفسية إلى أنه يمكن أن تساعد ممارسة التنفس العميق والتأمل وأساليب الاسترخاء الأخرى قبل النوم على تخفيف التوتر وإرخاء الذهن الجاهز للنوم.

النوم في غرفة باردة

قالت تيلييفا إن درجة الحرارة والضوضاء يمكن أن تؤثرا على النوم، ونصحت بأن تتراوح درجة الحرارة في غرفة النوم بين 18 و22 درجة مئوية، إذ إن الغرف الأكثر دفئا من هذا تتعارض مع قدرة الجسم على تحقيق نوم أعمق وأكثر اتساقا.