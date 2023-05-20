خبير اقتصادي: قمة جدة مختلفة بملفاتها.. وتحقيق الاستقرار السياسي خطوة أساسية للتنمية الاقتصادية (فيديو)

قال الدكتور حسين العطاس إن قمة جدة تختلف عن غيرها من القمم بملفاتها وقضاياها المتشعبة، موضحا أن تحقيق تطلعات الشعوب العربية في التنمية الاقتصادية يتطلب أولا الاستقرار السياسي كخطوة أساسية.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية” أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سعت خلال الفترة التي سبقت انعقاد القمة لحل الخلافات بين الأشقاء العرب، والعمل على رأب الصدع العربي، وإعادة ترتيب البيت العربي من الداخل مرة أخرى.

وأوضح أن عودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية تعد خطوة مهمة في تحقيق الأمن والسلام الإقليمي في المنطقة العربية، مشيرا إلى أن التنمية الاقتصادية وتحقيق رغبات الشعوب في التطور والتقدم الاقتصادي لا بد أن يسبقه الاستقرار السياسي.

وأكد أن المملكة لديها مشروعها حول منطقة الشرق الأوسط بأكملها، وهو ما أشار إليه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن رغبته في تحويل المنطقة إلى أوروبا الجديدة من خلال دفع مساعي التطور والتقدم والرفاهية.