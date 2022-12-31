خبير اقتصادي: كورونا والحرب الروسية الأوكرانية سبب الركود في 2022

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قال دكتور أحمد طرطار ، الخبير الاقتصادي، إن عام 2022 شهدت زيادة حدة التضخم والركود في العالم.

وأضاف “طرطار”، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن من أهم الأسباب لحدوث هذا الركود، كون عام 2022 هي السنة الموالية لـ 2021، التي شهدت أزمات بسبب تداعيات جائجة كورونا.

وتابع، أنه بعد ذلك وقبل أن يتعافى العالم، وقعت الحرب الروسية الأوكرانية، والتي ألقت بظلالها على العالم كله، وكانت سببا في كل المشكلات والأزمات الاقتصادية التي شهدها العالم.

واستكمل، أنه حدث أزمة في إمدادات النفط والغاز، وتناطح بين القوتين المتنازعتين، ألا وهما روسيا من ناحية، والاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى برعاية الولايات المتحدة الأمريكية.

وأردف، أن من ضمن العوامل التي أثرت سلبا أيضا، كانت العقابات التي فرضتها أوروبا على روسيا، والتي كان لها تأثيرا سلبيا أيضا، وسببت أزمات من بينها أزمة تدفق السيولة الدولية.