خبير الإرشاد النفسي والأسري يوضّح الأسباب التي تؤدي إلى ضعف التواصل بين الأقارب

أوضح الدكتور “عبدالرحمن العازمي” خبير الإرشاد النفسي والأسري، الأسباب التي تؤدي إلى ضعب التواصل بين الأقارب.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “صباح السعودية”، أن هناك نوعين من الأسباب التي تؤدي إلى ضعف التواصل بين الأقارب.

وأشار إلى أن أول هذه الأسباب هي الأسباب المقنعة، مثل بعد المسافة، وظروف العمل، لكن هذه الأسباب لا تمنع من التواصل عن طريق التلفون.

وبين أن النوع الثاني من الأسباب هي الأسباب غير المقنعة، والتي تكمن في نرجسية بعض الأشخاص في الأسرة، أو بخل بعض الأشخاص أو تكبرهم على غيرهم.