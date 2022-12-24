خبير تقني يحذر من وسيلة احتيال جديدة عبر منصات التواصل الاجتماعي

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حذر الخبير التقني، بسام السيف، من وسيلة احتيال جديدة لتحصيل الأموال من خلال منصات التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى وقوع الكثير من الشكاوى من هذه العمليات.
وأضاف السيف، خلال استضافته في برنامج «الشارع السعودي» على قناة «السعودية» أن هذه الوسيلة تتم من خلال إعلان وظيفي مغرٍ جدًا للنساء عبر سناب شات، بحيث يشمل العمل من المنزل براتب يصل إلى 10 آلاف ريال شهريًا.
وأوضح السيف أن الإعلان يكشف أن الوظيفة مندوبة تسويق من المنزل، ولكن فعليًا يتم استخدامها كوكيلة مالية.
وأشار إلى أن المهام المطلوبة من الموظف تتضمن تحويل الأموال إلى منصة للعملات الرقمية، بحيث يتمكن ذلك المحتال من استخدام ذلك المبلغ في أي دولة من الدول وبشكل أسرع، من خلال بنك سعودي ومن خلال هذه المنصة.
ولفت الخبير التقني إلى استخدام المحتالين لوسيلة أخرى من خلال السعودة، تشمل طلب الهوية والإسم مقابل مبلغ مالي، بما يمكنه من فتح سجل تجاري وحسابات بنكية.
#الشارع_السعودي | طريقة احتيال منتشرة الآن عبر منصات السوشيال ميديا، تعرف عليها 👇 #قناة_السعودية pic.twitter.com/B4BIniICDq
— قناة السعودية (@saudiatv) December 24, 2022