خبير تقني يحذر من وسيلة احتيال جديدة عبر منصات التواصل الاجتماعي

وأشار إلى أن المهام المطلوبة من الموظف تتضمن تحويل الأموال إلى منصة للعملات الرقمية، بحيث يتمكن ذلك المحتال من استخدام ذلك المبلغ في أي دولة من الدول وبشكل أسرع، من خلال بنك سعودي ومن خلال هذه المنصة.