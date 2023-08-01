خبير زراعي: الزراعة المنزلية من أهم الطرق لنشر الطاقة الإيجابية في أرجاء المنزل.. بالإضافة إلى كونها متعة بصرية

قال “عبدالله الألمعي” الخبير الزراعي إن الزراعة المنزلية من أهم الطرق الإيجابية التي تحافظ على المتعة والصحة النظرية.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “صباح السعودية”، أن أهمية الزراعة المنزلية تكمن في نشر الطاقة الإيجابية في أرجاء المنزل أو البيت، بالإضافة إلى تعلم حرفة جديدة، وشغل وقت الفراغ عند الأطفال أو حتى الكبار.

وأوضح أن الزراعة المنزلية تحافظ على السلامة الغذائية حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم “ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده”.

ونصح جميع المواطنين باستغلال المناطق والمساحات الشاسعة التي تكون حول المنزل بزراعتها جميع أنواع الخضروات والفواكه الصحية.