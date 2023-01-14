خبير صيني: لم نسجل أية إصابات بمتحور إكس بي بي.5.1 حتى الآن

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أعلن الخبير الصيني في علم الفيروسات تشن تساو، اليوم/ السبت/ أنه لم يتم تسجل أي حالة محلية لمتحور “إكس بي بي.5.1” الفرعي من أوميكرون في البلاد حتى الآن.

وقال تشن – وفقا لما أوردته الإذاعة الصينية الدولية على موقعها الإلكتروني باللغة العربية – “إن “إكس بي بي.5.1″، وهو سلالة فرعية من أوميكرون “إكس بي بي”، عزز القابلية للانتقال”.

وأشار إلى أنه – في الفترة بين أول ديسمبر 2022 و10 يناير من هذا العام – تم رصد ما مجموعه 19 سلالة فرعية من متحور أوميكرون في جميع أنحاء الصين، وتسود منها سلالتا “بي إيه 2.5″ و”بي إف.7” لافتا إلى أنه منذ أكتوبر الماضي، كانت هناك 16 حالة إصابة محلية لمتحور “إكس بي بي” الفرعي من أوميكرون في الصين.

يشار إلى أن أعداد المسافرين الوافدين إلى الصين والمغادرين منها شهدت نموا مطردا وانتعاشا منتظما منذ 8 يناير الجاري، حسبما أفاد مسؤول بالهيئة الصينية للهجرة.