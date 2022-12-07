خبير طقس: اليوم دخول «المربعانية» وهذه مدتها وتوقعاتها وأهم ظواهرها

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قال خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، إن اليوم الأربعاء هو أول أيام «المربعانية» وهي البداية الفعلية لفصل الشتاء.

دخول موجة برد متوسطة القوة

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أنه يوافق دخول المربعانية هذا العام دخول موجة برد متوسطة القوة على شمال ووسط وشمالي المناطق الغربية والشرقية للمملكة، وأنه يتوقع بداية موجة برد نهاية هذا الأسبوع وطوال الأسبوع القادم.

استمرار الحالة الممطرة السابعة

وأضاف أنه يتوقع استمرار الحالة الممطرة السابعة والتي تشمل أجزاء من المناطق الشمالية والغربية والوسطى والشرقية والجنوبية والخليج العربي، مشيرًا إلى أن «المربعانية» تتسم بعدد من الظواهر التي وجب التنويه عنها، وهي:

1 – مدتها 39 يومًا.

2 – أول المربعانية يمكن اعتباره امتدادًا للوسم.

3 – فترتها مناسبة لزراعة القمح في المناطق الوسطى.

4 – معنى المربعانية أي أول أربعين يومًا من فصل الشتاء.

5 – فيها أطول ليلة وأقصر نهار في السنة، ثم يبدأ النهار بالزيادة.

6 – ينبت فيه الفقع إذا ما هطلت فيه أمطار وسمية وطرح الله فيه البركة.

7 – في هذا الوقت يبدأ موسم الهجرة لطيور « القطا – الكدري – الجوني».

8 – يتخلل المربعانية ثلاثة نجوم، « الإكليل و 13 يومًا، والقلب وهو 13 يومًا، والشولة وهو 13 يومًا» ومجموعها بالجملة 39 يومًا لذا يطلق عليها تجاوزًا المربعانية.

9 – وهي مظنة البرد خاصةً إذا ما هبت رياح أصلها قطبي أو سيبيري،والتي تصل الحرارة في الشتاء فيهما من 50 لـ 60 تحت الصفر، وأنه من فضل الله على المملكة والخليج أنه لا يصل إليهم من برودتهما إلا جزء يسير.