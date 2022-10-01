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خبير طقس: 5 مزايا لـ “أكتوبر”.. غزير المطر ومنتصفه أرق المواسم

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 1 أكتوبر 2022 - 12:16 مساءً

المناطق_متابعات

قال الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، تزامناً مع حلول أول شهر أكتوبر، إن مميزات مناخية عدة يتميز بها هذا الشهر؛ منها أن منتصفه بداية الوسم.

 

وأوضح “الحصيني”، عبر حسابه على “تويتر”، 5 مميزات لشهر أكتوبر وقال: “من أشهر الخريف، وفي منتصفه بداية الوسم، وهو أفضل وأرق مواسم الأمطار في المملكة، وغزير المطر إذا قدر الله فيه مطراً”.

 

وتابع عن المميزات: “الأجواء فيه حارة نسبياً وسط النهار معتدل في أول الليل يميل للبرودة آخره، ويقصر النهار فيه ويطول الليل ويمتد الظل”.

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 1 أكتوبر 2022 - 12:16 مساءً
صورة shimaa mohamed

shimaa mohamed

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