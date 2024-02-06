خبير عسكري: السعودية ستكون الأولى عالمياً في صناعة تقنيات الطائرات بدون طيار

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قال الخبير العسكري عبدالله القحطاني، إن عدد السعوديين في الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) ارتفع من 1500 العام الماضي إلى 5600 هذا العام، والعام المقبل سيزيد هذا العدد 1000 موظف.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية لبرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) أصبحت في فترة قصيرة ضمن أهم الشركات على مستوى العالم بفضل رؤية 2030.

وتابع: “واقعنا في الصناعات العسكرية يقول إن لدينا رؤية استراتيجية عالمية..وجميع دول العالم تسعى للمشاركة في معرض الدفاع العالمي2024 بالرياض، المملكة سوق واعد في الصناعات العسكرية”.

وأشار إلى أن كل الخامات المستخدمة في الصناعات العسكرية موجودة في المملكة، موضحا أن السعودية تشهد نقلة نوعية وغير مسبوقة في الصناعات العسكرية بكوادر سعودية.

وأكد أن المملكة ستكون الأولى عالمياً في صناعة تقنيات الطائرات بدون طيار.