خبير في التجارة الدولية: أسمي هذه الميزانية بـ ” تعزيز النمو الاقتصادي في مرحلة الاستدامة”

أكد الدكتور “فواز العلمي” الخبير في التجارة الدولية، أن الميزانية الجديدة للمملكة العربية السعودية تعد هي الميزانية الأفضل على مر التاريخ.

وأضاف في تصريحات لبرنامج “الشارع السعودي”، أن الميزانية الجديدة سعت إلى تغطية كافة النفقات في القطاعات بالشكل المطلوب.

وأوضح أن الميزانية الجديدة يجب أن تسمى بتعزيز النمو الاقتصادي في مرحلة الاستدامة.

وأفاد بأن الميزانية الجديدة هي فرصة تاريخية لكافة القطاعات العاملة في المملكة بإبراز أفضل ما لديها لدفع حركة التطور والتقدم.