خبير في الشأن الاستراتيجي: عودة سوريا إلى الجامعة العربية يساهم في استقرار المنطقة (فيديو)

قال اللواء محمد الحربي الخبير في الشأن الاستراتيجي إن عودة سوريا إلى الحضن العربي مرة أخرى يساهم في استقرار المنطقة باعتبارها تمتلك موقعا جغرافيا متميزا، بالإضافة إلى أنها تقع على البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف في تصريحات لـ “روتانا خليجية” أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية يعزز الأمن القومي العربي، ويحمي حدود الدول العربية من تجارة السلاح والمخدرات، إضافة إلى حماية سيادة الدول العربية من التدخلات الخارجية سواء الإقليمية أو الدولية.

وأوضح أن المملكة تسعى دائما لتوحيد الصف العربي، ونبذ الفرقة والاختلاف وتعزيز لغة الحوار والسلام بين الأشقاء العرب، طبقا للسياسة السعودية التي يتبناها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأكد أن المحادثات السعودية السورية بدأت منذ عام 2015 مما يوضح حرص المملكة على تعزيز لغة السلام في المنطقة، والعمل على تحقيق إرادة الشعوب العربية بما يخدم مصالح الوطن العربي.