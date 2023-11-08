خبير في الشؤون الأمريكية: موقف واشنطن بشأن الحرب على غزة يتطور تدريجيًا.. وإدارة “بايدن” تخسر بسبب تأييد إسرائيل

أكد الخبير في الشؤون الأمريكية “عقيل عباس”، أن موقف الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحرب على قطاع غزة يتطور تدريجيا.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن إدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن” تخسر التأييد الداخلي والخارجي، بسبب تأييد حكومة نتنياهو في حربها على غزة.

وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تبنت منذ البداية الرواية الإسرائيلية دون أن تستمع إلى بقية الأطراف في المنطقة، ما وضعها أمام ضغط دولي.