خبير في الشؤون الدولية: فرنسا التي تقول بأنها دولة حرية التعبير منعت مظاهرات لمعارضتها السياسات الغربية حول فلسطين

أكد الأكاديمي والخبير في الشؤون الدولية الدكتور “إدموند غريب”، أن قادة الدول الغربية يعيشون في حالة قلق جراء تصاعد الأحداث في قطاع غزة.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “هنا الرياض”، أن الكثير من الدول الغربية منعت خروج المظاهرات المؤيدة للشعب الفلسطيني والتي تطالب بإعادة حقوقه المشروعة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضح أن فرنسا التي تقول أنها دولة حرية التعبير والرأي منعت خروج مظاهرات الأيام الماضية لمعارضتها السياسات الغربية حول فلسطين.