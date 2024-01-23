أبرز الموادأهم الاخبار

خبير في الطقس والمناخ: أمطار متفاوتة من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مكة والمدينة والحدود الشمالية

23 يناير 2024 - 10:31 صباحًا

كشف “عبدالعزيز بن محمد الحصيني” خبير الطقس والمناخ، عن الحالة الجوية المتوقعة على أجزاء متفرقة من المملكة.

 

وقال في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع إكس: “متوقع من مساء اليوم الثلاثاء 11 رجب 1445هـ، و خلال ” 72 ساعة القادمة توسع الحالة الجوية الممطرة ‎السابعة ‎لموسم ١٤٤٥هـ – ان شاء الله – بأمطار متفاوتة من مكان إلى أخر من خفيفة لغزيرة وحبات برد لتشمل أجزاء متفرقة من مناطق مكة و المدينة وتبوك والحدود الشمالية والجوف إضافة إلى أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان وثم تمتد الى شمال الشرقية ثم متوقع أن تمتد إلى أجزاء متفرقة ومحدودة من الوسطى والله أعلم”.

أخبار قد تهمك
الوسوم
23 يناير 2024 - 10:31 صباحًا
زر الذهاب إلى الأعلى