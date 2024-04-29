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خبير في الطقس والمناخ: بعد أسبوعين ندخل في حيز درجات الحرارة الأربعينية

29 أبريل 2024 - 10:55 صباحًا

أكد خبير الأرصاد والأحوال الجوية “خالد الزعاق”، أنه خلال الأيام المقبلة سترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي.

 

وقال الزعاق خلال تقديمه فقرة تقويم عبر قناة العربية: “بعد أسبوعين ندخل في حيز درجات الحرارة الأربعينية”، مشيراً إلى أن هذه الأيام تسمى عند العامة بموسم الذرعان.

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وتابع الزعاق: تتسم هذه الفترة بالتقلبات الجوية، بارتفاع شديد لدرجات الحرارة أو تساقط للأمطار بشكل مفاجئ.

 

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29 أبريل 2024 - 10:55 صباحًا
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