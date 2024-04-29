خبير في الطقس والمناخ: بعد أسبوعين ندخل في حيز درجات الحرارة الأربعينية

أكد خبير الأرصاد والأحوال الجوية “خالد الزعاق”، أنه خلال الأيام المقبلة سترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي.

وقال الزعاق خلال تقديمه فقرة تقويم عبر قناة العربية: “بعد أسبوعين ندخل في حيز درجات الحرارة الأربعينية”، مشيراً إلى أن هذه الأيام تسمى عند العامة بموسم الذرعان.

وتابع الزعاق: تتسم هذه الفترة بالتقلبات الجوية، بارتفاع شديد لدرجات الحرارة أو تساقط للأمطار بشكل مفاجئ.