خبير قانوني يشن هجوما على مركز التحكيم السعودي بسبب فهد المولد

قال أحمد الأمير، القانوني الرياضي ” أن ما تم تداوله من أنباء عن رفض مركز التحكيم السعودي الدخول طرفًا في قضية فهد المولد امام “وادا” في محكمة “كاس”، ووصفه بخطأ “كارثي”.
ونشر أحمد الأمير عبر حسابه بموقع تويتر : ” لو صح الخبر؛ فذلك يعني أن مركز التحكيم لم يطلع على النظام الأساسي للاتحاد السعودي في مادته ٦٢ ؛ وبالتالي يكون ذلك خطأ كوارثياً آخر سوف يتسبب بحل المركز قريبًا”
وأضاف : ” كذلك الاستئناف لا يكون ضد مركز التحكيم بل ضد اللجنة الأولمبية واللاعب ولجنة المنشطات”.
-لو صح الخبر ؛ فذلك يعني أن مركز التحكيم لم يطلع على النظام الاساسي للاتحاد السعودي في مادته ٦٢ ؛ وبالتالي يكون ذلك خطأ كوارثياً اخر سوف يتسبب بحل المركز قريبا
– كذلك الاستئناف لا يكون ضد مركز التحكيم بل ضد اللجنة الاولمبية واللاعب ولجنة المنشطات https://t.co/VStfnuAqgN pic.twitter.com/P3Or8s9RDC
— ⚖️ ⚽️ أحمد الأمير Ahmad Alamir (@AhmadAlamir1) November 15, 2022