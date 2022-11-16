خبير قانوني يشن هجوما على مركز التحكيم السعودي بسبب فهد المولد

قال أحمد الأمير، القانوني الرياضي ” أن ما تم تداوله من أنباء عن رفض مركز التحكيم السعودي الدخول طرفًا في قضية فهد المولد امام “وادا” في محكمة “كاس”، ووصفه بخطأ “كارثي”.

ونشر أحمد الأمير عبر حسابه بموقع تويتر : ” لو صح الخبر؛ فذلك يعني أن مركز التحكيم لم يطلع على النظام الأساسي للاتحاد السعودي في مادته ٦٢ ؛ وبالتالي يكون ذلك خطأ كوارثياً آخر سوف يتسبب بحل المركز قريبًا”

وأضاف : ” كذلك الاستئناف لا يكون ضد مركز التحكيم بل ضد اللجنة الأولمبية واللاعب ولجنة المنشطات”.