ختام الجولة 10 من دوري روشن بـ5 مواجهات اليوم

المناطق-صقر الغامدي:

تختتم اليوم الإثنين مواجهات الجولة العاشرة ضمن منافسات دوري روشن حيث تقام خمس مباريات في مقدمتها لقاء الفتح

والشباب عند الثالثة والنصف عصراً على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

صاحب الأرض يدخل المباراة في المركز العاشر بـ12 نقطة كان آخرها فوزه على الرائد قبل فترة التوقف.. أيضاً يستأنف الليث منافساته الدورية منذ أكثر من شهرين حيث تراجع في لوصافة الجدول بـ22 نقطة وحقق إنتصاره في الجولة الثامنة بعد الفوز على الخليج.

فنياً يسعى “دونيس” لتحسين نتائج فريقه منذ إنطلاق الموسم حيث انتصر في أربع لقاءات وخسر مثلها، أما “فيسنتي مورينيو” فيتطلع لاستعادة صدارته للسلم النقطي بعد أن قاد الفريق لسبعة انتصارات وتعادل وحيد دون أي خسارة .

وفي ثاني المباريات يستضيف الباطن على ملعبه نادي الرائد عند الثالثة والنصف، الباطن مازال يعاني من تذيله في الترتيب بنقطة واحدة على إثر سلسلة الخسائر التي مر بها.

أما الرائد فيدخل اللقاء بترتيبه الحادي عشر وبمحصلة تسع نقاط بعد أن خسر مواجهته الماضية.

في القيادة الفنية فإن “ألين هورفات” مطالب بإنقاذ الفريق من شبح الهبوط بعد ثمان خسائر وتعادل وحيد دون فوز.. أما “سوموديكا” فيعمل جاهداً لإعادة الرائد إلى إنتصاره بعد أن فشل في ست مواجهات يقابلها ثلاث إنتصارات.

وتستمر مباريات الجولة عند السادسة مساءً حينما يلاقي الفيحاء نادي الطائي بمدينة المجمعة الرياضية، صاحب الأرض يمتلك خمس نقاط وضعته في الترتيب الثالث عشر ظفر، حيث بالفوز في لقائه الأخير، أمام الخليج ..

المدير الفني “فوك رازوفيتش” يسعى لرفع رصيده بالنقاط بعد فوزٍ وحيد وتعادلين وست هزائم، أما “بيدرو بيبا” فقد أسهم بقيادة الطائي لخمسة إنتصارات، وأربع خسائر دون أي تعادل.

وفي رابع المواجهات يستضيف الإتحاد نادي التعاون في مدينة الملك عبدالله الرياضية ” بالجوهرة المشعة ” بجدة عند الساعة السادسة مساءً..

العميد في المركز الخامس بثمانية عشر نقطة، حقق آخرها بإنتصاره الماضي قبل فترة التوقف.. أما التعاون فقد أسهمت الجولة الماضية في تقدمه للترتيب الرابع ورفع رصيده لعشرين نقطة.

على الصعيد الفني قاد “نونو سانتو” الإتحاد لإنطلاقة النسخة الحالية ونجح بالفوز في خمس مباريات يقابلها ثلاث تعادلات دون أي خسائر .

أما “شاموسكا” فيمتلك رصيداً جيداً بست انتصارات وتعادلين يقابلها هزيمة واحدة.

أما في قمة مواجهة الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين يلتقي مساء اليوم الإثنين قطبا العاصمة النصر والهلال في الديربي الأقوى والأشهر محلياً وعربياً وآسيوياً على ملعب مرسول بارك بالرياض.

النصر يمتلك في رصيده 22 نقطة، بينما يمتلك الهلال 20نقطة.