ختام المعرض التوعوي بمرور جازان “سلامتكم في التزامكم”

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اختتم مساء اليوم ، المعرض التوعوي بمرور منطقة جازان، وذلك ضمن فعاليات الحملة التوعوية للجنه السلامه المرورية تحت شعار “سلامتكم في التزامكم” الذي استمر خمسةَ أيام، بمجمع “كادي مول” بمدينة جيزان.

وشمل المعرض عدداً من الأركان التوعوية بالسلامة المروريه ، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية.

وهدف المعرض – الذي شهد في الأيام الخمسة الماضية إقبالاً من الزوار- إلى رفع الوعي المروري بالأنظمة والسلوكيات المرورية الصحيحة لجميع فئات المجتمع؛ لتسهم في خفض نسبة الحوادث المرورية، والحفاظ على الممتلكات والأشخاص.