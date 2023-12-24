ختام عربية الطريق “الرياض 2023” .. والأخضر السعودي يحصد 8 ميداليات

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حصد المنتخب السعودي للدراجات 8 ميداليات ” 4 ذهبيات، فضيتين، برونزيتين “، وذلك بعد ختام منافسات البطولة العربية لدراجات الطريق ” الرياض 2023 ” .

ونال الأخضر السعودي الميداليات الذهبية عن طريق منتخب الناشئين، في سباقي فرق ضد الساعة لمسافة 31 كم و فردي عام لمسافة 40 كم، ودراج الأخضر حسين آل صفر في سباقي فردي ضد الساعة وفردي عام.

وأحرز الفضيتين منتخب السيدات في سباقي فرق ضد الساعة لمسافة 31 كم، وفردي عام لمسافة 62 كم، فيما جاءت البرونزيتين عن طريق محمد اليوسف في سباق فردي ضد الساعة، وأمين حيان سباق فردي عام.

يذكر أن البطولة العربية لدراجات الطريق التي استضافتها الرياض خلال الفترة من 17 – 23 ديسمبر الجاري، شهدت مشاركة 300 لاعب ولاعبة يمثلون 10 منتخبات عربية، تنافسوا في سباقات فرق ضد الساعة وفردي ضد الساعة و فردي عام، بمسافة إجمالية بلغ 730 كيلومتراً، حيث حقق المنتخب الجزائري المركز الأول والمغرب المركز الثاني والمنتخب السعودي المركز الثالث، والعراق رابعاً، ومصر خامساً ، ومنتخب الإمارات سادساً ، وتونس سابعاً ، والبحرين في المركز الثامن ، وعمان التاسع ، وقطر العاشر.

