ختام ملتقى المملكة الأول لألعاب القوى للدرجة الثانية بتبوك

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أختتمت اليوم, على مضمار ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، منافسات ملتقى المملكة الأول لألعاب القوى للدرجة الثانية، الذي نظمه الاتحاد السعودي لألعاب القوى بإشراف فرع وزارة الرياضة بالمنطقة، واستمر على مدى يومان.

وشهد الملتقى مشاركة 277 لاعباً يمثلون 15 نادياً من مختلف الأندية بمدن ومحافظات المملكة، الذين تأهلوا كأبطال لمناطقهم، يتنافسون على 12 مسابقة في المضمار و8 في الميدان ومسابقة العشاري، يديرها أكثر من 40 حكماً ومراقباً وقاضي ميدان ومتطوعين.

وحقق نادى القارة المركز الأول في مجموع النقاط للفرق برصيد 140 نقطة، يليه نادي الجندل برصيد 119 نقطة، وفي المركز الثالث جاء نادي الوحدة برصيد 106 نقطة.

من جانبه أكد مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة إبراهيم العطوي، بأن الملتقى يعد باكورة مسابقات ألعاب القوى التي تحتضنها تبوك لهذا العام، مشيراً إلى أن فرع الوزارة بالمنطقة سخر جميع إمكاناته لاستضافة البطولات وإتاحة الفرصة للجميع لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة.