ختام منافسات المسار الأول لكأس العُلا للصقور بـ 5 أشواط

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اختتمت، اليوم، منافسات المسار الأول لكأس العُلا للصقور 2023؛ التي تقام بالشراكة بين نادي الصقور السعودي والهيئة الملكية لمحافظة العُلا حتى 5 يناير المقبل في قرية مغيراء للرياضات الأصيلة بالعُلا.

وأقيمت منافسات المسار الأول على مدار أربعة أيام، واشتملت على 24 شوطاً في مسابقة الملواح، خُصصت للمحليين (محترفين – ملاك) بإجمالي جوائز 10.440 ملايين ريال.

وشهد اليوم إقامة خمسة أشواط؛ حيث خصص الأول منها لفئة جير تبع فرخ ملاح محليين، وفيه استطاع عبدالله الهدار تحقيق المركز الأول بـ 18.397 ثانية، فيما جاء فهد الحمضاوي في المركز الثاني، وحل فهد القريني ثالثاً، في المقابل كانت المنافسة قوية والسباق كبيراً على تحقيق الأرقام في الشوط الثاني لفئة جير تبع قرناس ملاك محليين، حيث حقق سلطان اليامي المركز الأول بـ 18.440 ثانية، وحل سعد الحارثي ثانياً بـ 18.685 ثانية، وماجد العنزي ثالثاً بـ 18.751 ثانية.

بعدها انطلقت منافسات الشاهين للمُلاك المحليين، ففي الشوط الثالث الذي خُصص لشاهين فرخ، حقق خالد الجربوعي المركز الأول بفارق طفيف عن محمد الصخابرة صاحب المركز الثاني، وعن راشد الهاجري صاحب المركز الثالث، وفي فئة شاهين قرناس بالشوط الرابع نجح سعيد المنيعي في تحقيق المركز الأول متقدماً على جار الله المري صاحب المركز الثاني، فيما حل سعود المري في المركز الثالث.

وكان ختام اليوم مع الشوط الخامس لفئة قرموشة جير قرناس ملاك محليين، وفيه حقق الوليد الدوسري المركز الأول، ويوسف البوعينين المركز الثاني، وجاء عبدالرحمن العنزي في المركز الثالث.

وتنطلق غداً منافسات المسار الثاني من خلال إقامة 13 شوطاً من إجمالي 48 شوطاً ستقام على مدار أربعة أيام، بإجمالي جوائز يصل إلى 28.860 مليون ريال.