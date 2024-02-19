خدمات اجتماعية عبر متطوعي “يمناكم” في مهرجان زيتون الجوف الدولي

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قدمت جمعية أصدقاء العمل التطوعي “يمناكم” خدماتها في النسخة السابعة عشر لمهرجان زيتون الجوف الدولي من خلال 35 متطوعًا ومتطوعة بما يزيد عن 136 ساعة تطوعية استفاد منها 217 مستفيدًا .

وتضمنت خدمات الجمعية الإرشاد والتوجيه التي يقوم عليها فريق من الجنسين في محيط مركز الأمير عبدالإله الحضاري بسكاكا في مقر المهرجان، وبين عربات التنقل لكبار السن، التي وفرتها الجمعية لخدمة الزوار.

وأكدت الجمعية على تعظيم أثر التطوع والمتطوعين من خلال إشراكهم في الفعاليات والأنشطة والمهرجانات الموسمية في منطقة الجوف، التي تترجم رسالة وأهداف الجمعية السامية؛ لرفع مستهدفات التطوع بالمنطقة، وإشراك ذوي الخبرة بحديثي الممارسة في مختلف المجالات لصناعة جيل متطوع في مختلف المجالات.