«خدمات البيئة» تعلن عن وظائف في عدة تخصصات بجدة.. رابط التقديم

أعلنت شركة إدارة خدمات البيئة العالمية “GEMS” – (مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة)، عبر موقع “لينكدإن” للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة ، للعمل في جدة.

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وفقًا للتفاصيل التالية:

1-مدير المستودع

المؤهلات والخبرات:

-خبرة مثبتة في المستودعات بحد أدنى من 10 إلى 15 عامًا.

-مطلوب درجة الماجستير في إدارة سلسلة التوريد أو ما يعادلها.

-مهارات القيادة.

-مهارات تواصل ممتازة باللغة الإنجليزية.

2-فني ميكانيكي

المؤهلات والخبرات:

-شهادة فنية أو درجة ميكانيكية.

-خبرة مثبتة لا تقل عن 3 سنوات كفني ميكانيكي أو دور مشابه.

-يجب أن يكون قد عمل في أي من وحدات الأعمال التالية – مصانع تكرير النفط والغاز البرية ، ومصانع الألمنيوم والبتروكيماويات والطاقة.

3-مستشار قانوني

المؤهلات والخبرات

-درجة البكالوريوس في القانون أو مجال ذي صلة.

-خبرة 15+ سنوات خبرة على الأقل.

-معرفة كاملة بصياغة اتفاقيات المشروع المشترك وعقود الاستحواذ ومراجعتها (المحلية والدولية).

-معرفة كاملة بمراجعة عقود المشتريات (المحلية والدولية).

-معرفة كاملة بعقود التصدير والاستيراد (علم بشروط Inco).

-المعرفة الكاملة بصياغة العقود الخاضعة للرقابة.

-معرفة كاملة بالشروط والأحكام العامة.

4-اختصاص عمليات المبيعات

المؤهلات والخبرات:

-درجة البكالوريوس في التسويق أو الهندسة أو ذات صلة.

-خبرة : 1 إلى 3 سنوات من الخبرة.

-خبرة عمل مثبتة في عمليات المبيعات أو دور مشابه.

-فهم قوي لعملية البيع لدعم فريق المبيعات.

-مهارات تحليلية قوية فيما يتعلق ببيانات تفسير المبيعات.

-خبرة في العمل مع فرق وإدارات مختلفة لتبسيط الإعداد وإعداد التقارير.

-يفضل التدريب و/ أو الشهادات ذات الصلة في عمليات المبيعات أو الخدمات اللوجستية أو سلسلة التوريد.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة أن التقديم متاح عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 25 سبتمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).