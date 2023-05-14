خدمات سعودية لافتة تجذب أنظار 40 ألف زائراً لمعرض سوق السفر العربي 2023

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جذبت الخدمات اللافتة التي يقدمها قطاع تأجير السيارات في السعودية، أنظار 40 ألف زائر لمعرض سوق السفر العربي 2023، الذي اختتم فعالياته بمركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 2100 عارض وممثل من 150 دولة خلال نسخته الثلاثين.

وتوقف زوار المعرض الذي حقق سمعة عالمية، عند الخدمات التي تقدمها هرتز السعودية لتأجير السيارات من تأجير تشغيلي طويل المدى، وتأجير قصير المدى، وخدمة السيارة مع السائق، في ظل خبرة كبيرة تمتد الى 100 عاما في قطاع تأجير السيارات، وامتلاك أسطول متنوع وقدرة تجارية فائقة، وتقديمها خدمات رائدة ومميزة تشمل حلول تقنية مبتكرة، تعزز مكانتها في سوق السفر والسياحة السعودي.

وعبر أسعد العطياني، العضو المنتدب لهرتز السعودية عن سعادته بالمشاركة الناجحة والظهور اللافت كممثلين للمملكة في معرض السوق العربي للسفر 2023، وقال: “عرضنا مجموعة مميزة من الحلول في سوق تأجير السيارات، تسهم في الارتقاء بجودة الحياة لكل من يبحث عن حياة سهلة وآمنة وقدرات فائقة، حيث تميزنا على مدار سنوات طويلة بتعزيز تجربة عملاءنا، من أجل بناء المزيد من الشراكات الناجحة في المملكة وخارجها، وتعظيم مكانتنا في سوق السفر والسياحة بالمملكة.

وأتاح الحدث الكبير لهرتز التواصل مع غيرهم من المتخصصين في مجال السفر والسياحة وتبادل الأفكار والمعرفة والخبرات، في حضور محترفي السياحة الداخليين والخارجيين لإطلاق إمكانات الأعمال الإقليمية، كما كان منصة لعرض التزام الشركة بالممارسات السياحية المستدامة والمسؤولة، وتعكس مشاركة هرتز السعودية في معرض السوق العربي للسفر 2023 جهودها المتواصلة لتوسيع نطاق شركاؤها ونمو عملاءها.

وحققت الشركة الأم “الوسيلة” نجاحات كبيرة منذ تأسيسها عام 1998، الأمر الذي مكنها من الحصول على امتياز شركتي هرتز و ثريفتي لتأجير السيارات في السعودية، لتؤسس شبكة من المواقع المنتشرة في المملكة، وتوفر خدمات تأجير قصيرة وطويلة المدى، وتنجح في تقديم اسطول متنوع يلبي جميع احتياجات العملاء، وفق معايير صيانة عالمية الجودة لضمان سلامة العملاء وتقديم رحلات آمنة، مما أهلها من الحصول على شهادة الآيزو العالمية للجودة ((ISO9001:2015 عام 2021، نظير تميزها في قطاع تأجير السيارات.