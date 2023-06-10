خدمة الترميز ضمن مبادرة “طريق مكة”.. وسيلة آمنة لضمان وصول أمتعة حجاج باكستان

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تقدم “مبادرة طريق مكة” إحدى مبادرات وزارة الداخلية، لحجاج بيت الله الحرام في جمهورية باكستان الإسلامية ونظيراتها دول المبادرة الـ7، خدمة الترميز بصفتها وسيلة لضمان وصول أمتعة ضيوف الرحمن، حيث تُمكن حجاج باكستان من فرز أمتعتهم في بلدانهم لضمان وصولها إلى مقار سكنهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة، من خلال وضع ملصق على أمتعة الحجاج تحتوي على بيانات الرحلة ومعلومات تشمل بياناتهم وأماكن سكنهم، إضافة إلى ملصق على غلاف جواز سفر الحاج، وإعطائه بطاقة تحمل نفس المعلومات المدونة على أمتعته.

ويعمل على خدمة الترميز فريق مختص بإشراف وزارة الحج والعمرة، يقدم الخدمة بمهارة ومهنية عالية في عملية مرنة ودقيقة، فيما يستقبل فريق آخر في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة الأمتعة ويقوم بإيصالها إلى مقر سكن كل حاج، وتهدف الخدمة إلى ضمان وصول الأمتعة إلى مقر إقامة كل حاج، إضافة إلى تخفيف وتسهيل إجراءات سفر ضيوف الرحمن من مطار بلادهم.

يُذكر أن مبادرة طريق مكة في جمهورية باكستان تعمل على إنهاء إجراءات سفر الحجاج من صالة المغادرة في بلدانهم، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية.