“خدمة الحجاج”.. مضمار لتنافس النساء

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دخلت النساء في سباق محموم للتنافس في خدمة ضيوف الرحمن بموسم الحج، حيث يشاركن في تنظيم وتوجيه وإرشاد الحجاج، وكذلك تقديم بعض الخدمات الإسعافية.

وشاركت 150 فتاة من لجنة فتيات جمعية الكشافة السعودية في تنظيم وإرشاد مراجعي مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة، كما ساهمن في توجيه المراجعين إلى العيادات والمختبرات الطبية والصيدلية، وإرشادهم إلى وجهاتهم بعد مغادرتهم المستشفى.

وشدد نائب رئيس الجمعية المشرف العام على معسكرات الخدمة العامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، الدكتور عبدالله الفهد، على أن مشاركة العنصر النسائي في خدمة ضيوف الرحمن تتضمن المساعدة بنقل من يحتاج من الحجاج بالعربات المتحركة، بالإضافة إلى مباشرة الحالات الإسعافية السهلة، كما تساند مجموعة أخرى منهن أعمال توجيه وإرشاد الحجاج.