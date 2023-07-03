خروج جماعي لعائلات فلسطينية من مخيم جنين

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يشهد مخيم جنين عمليات خروج جماعية لعائلات فلسطينية، مساء اليوم الاثنين، حسب ما أفادته “روسيا اليوم”.

وقالت إن بلدية جنين أعلنت فتحها المركز الكوري الشبابي التابع للبلدية، لاستقبال العائلات نتيجة العدوان المتواصل على جنين ومخيمها.

وذكرت أن البلدية دعتهم للتوجه إلى المركز حيث ستعمل الطواقم على توفير الاحتياجات اللازمة.

وينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر الاثنين عملية عسكرية على جنين تتخللها غارات جوية، وقالت وسائل إعلام عبرية إن من بين القوات التي تشارك في العملية التي أطلقت عليها تل أبيب اسم “المنزل والحديقة”، “لواء الكوماندوز، لواء المظليين، قوات المستعربين، قوات اليمام”.