خريجو أكاديمية “وهمية” في السودان يقيمون ويعملون في السعودية.. وهيئتا المهندسين والتخصصات الصحية ترفضان التعليق

أثار أطباء ومهندسون من خريجي أكاديمية السودان للدراسالت الطبية والتكنولوجية الجـــــدل يعملون داخل المملكة بعد تصنيفها كـ “جامعة وهمية” بحسب صحيفة الانتباهية السودانية التي نشرت موضوع بعنوان “قصة الجامعة الوهمية”.

قصة الجامعة الوهمية

وأشارت الصحيفة، إلى بدء حملة مطاردات للقائمين على الأكاديمية حيث عثر بحوزتهم على وثائق وشهادات مزورة لمرحلتي الدبلوم البكالوريوس لتخصصات في الطب والهندسة والعلوم والمحاسبة.

وأكد الصحيفة، أن تلك الوثائق قدمت لعشرات الطلاب الذين يعملون داخل وخارج السودان من بينهم مجموعة تعمل وتقيم في السعودية.

المسؤولين يمتنعون عن الرد

ونوهت قناة العربية السعودية، أنها حاولت التواصل مع المسؤولين في هيئتي المهندسين والصحة لمعرفة التفاصيل الحقيقة حول القضية التي أثارت الجدل مؤخرًا إلا أنهما أعتذرتا عن التعليق على القضية.