خسائر الطلاق في السعودية تُسجل 3 مليار ريال سنويًا

قدمت قناة الإخبارية، تقرير حول حالات الزواج والطلاق، بعد ظهور فيروس كورونا في 2019، حيث أوضحت، أن منطقة الجوف الأعلى في معدلات الزواج والطلاق، مُشيرةً أن خسائر الطلاق في السعودية تُقدر بنحو 3 مليار ريال.

وجاء التقرير الإخباري على النحو التالي: “خسائر الطلاق في السعودية تقدر بحوالي 3 مليار ريال للعام الواحد، بالنظر إلى الحد الأدنى لتكاليف الزواج الذي يبلغ 50 ألف ريال”.

و أكدت هيئة الإحصاء، أن حالات الطلاق في السعودية، وصلت إلى 57 ألف حالة طــــلاق خلال 2020، مرتفعة عن عام 2019 بنسبة ثلاثة عشر بالمئة بالرغم من جائحة كورونا إلا أن معدلات الزواج في السعودية، ارتفعت بنسبة 9%، ووصلت عقود الزواج إلى 150 ألف عقد.

وأشار التقرير، أن الجوف سجل أعلى المعدلات بعقود الزواج والطلاق، موضحًا أن حالات الطلاق تتزايد في أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.

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