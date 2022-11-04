خسائر جديدة للعملة المصرية.. وقفزة جديدة للدولار أمام الجنيه

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اختتمت تعاملات الدولار، مقابل الجنيه المصري الأسبوع على ارتفاع بما بين 10 و15 قرشاً، ليستقر سعر صرف الدولار الأميركي عند أعلى مستوى في السوق المصرية، بحسب العربية نت.

في أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، سجل سعر صرف الدولار لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مستوى 24.15 جنيه للشراء، مقابل نحو 24.25 جنيه للبيع. فيما كان أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي لدى بنك قناة السويس عند مستوى 24.20 جنيه للشراء، مقابل نحو 24.30 جنيه للبيع.

كما صعد سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء لدى البنك المركزي المصري إلى مستوى 24.20 جنيه للشراء، مقابل نحو 24.29 جنيه للبيع.